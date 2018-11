Vliegtuig verliest wielen bij ruwe landing in Vietnam: zes passagiers gewond kg

30 november 2018

15u22

Bron: Belga 0 Reizen In Vietnam zijn zes passagiers lichtgewond geraakt, toen een Airbus A321 van VietJet waarin ze zaten twee voorwielen verloor tijdens een moeilijke landing. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

De 207 passagiers konden veilig geëvacueerd worden, al moesten de zes gewonden kort naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde afgelopen nacht, toen de binnenlandse vlucht komende vanuit Ho Chi Minhstad landde op de luchthaven Buon Ma Thuot in het zuiden van het land. De Airbus A321 in kwestie werd nog maar twee weken geleden geleverd.



VietJet is een lagekostenmaatschappij die op een paar jaar tijd marktleider is geworden in Vietnam, en nog steeds snel groeit.

