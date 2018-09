Vliegtuig Brussels Airlines maakt rechtsomkeer na probleem met boordcomputer RDK

11 september 2018

15u35

Een vliegtuig van Brussels Airlines heeft deze voormiddag kort na het opstijgen rechtsomkeer moeten maken door een probleem met de boordcomputer.

Het toestel was op Zaventem opgestegen en was onderweg naar Washington, maar boven Londen werd het probleem ontdekt. "Omdat de veiligheid primeert, werd beslist om terug te keren naar Zaventem", zegt woordvoerster Kim Daenen. "Aan boord was geen paniek en het toestel kon zonder problemen landen. Een deel van de 155 passagiers konden we via andere luchtvaartmaatschappijen vandaag al opnieuw naar Washington laten vertrekken, de anderen vertrekken morgen met onze reeds geplande vlucht. Passagiers die vannacht niet naar huis kunnen, krijgen een hotelovernachting op onze kosten."