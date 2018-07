Vliegtuig Brussels Airlines maakt noodlanding in Toulouse: "Ongewone geur in cockpit waargenomen" Robby Dierickx

13 juli 2018

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Een vliegtuig van Brussels Airlines dat vanmorgen om 6 uur op Zaventem opgestegen was richting Palma De Mallorca heeft omstreeks 7.23 uur een noodlanding moeten maken in het Franse Toulouse.

"In de cockpit werd een ongewone geur waargenomen en dan zeggen de voorschriften dat de piloot het toestel op de dichtstbijzijnde luchthaven aan de grond moet zetten", zegt Kim Daenen, woordvoerder van Brussels Airlines. "De landing verliep zonder problemen en er was ook nooit paniek aan boord. Er zal de komende uren grondig nagegaan worden of er effectief een technisch probleem is."

Door de problemen met het toestel start de zonvakantie voor 140 Belgen in mineur. Wanneer ze op hun bestemming in Mallorca zullen geraken, is onduidelijk.

OPROEP. Zat je op de vlucht naar Palma De Mallorca? Laat het ons weten op info@hln.be. Vergeet je naam en telefoonnummer niet te vermelden.