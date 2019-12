Vliegtuig Brussels Airlines in panne, 106 reizigers gestrand in Malaga ADN

02 december 2019

16u39

Bron: Belga 0 Reizen Door een technisch probleem met een vliegtuig van Brussels Airlines in het Spaanse Malaga zijn 106 reizigers gisteren niet naar Brussel kunnen vertrekken. Ook vandaag raakte het vliegtuig niet hersteld, waardoor ze nog een extra nacht zullen moeten wachten. Dat zegt Brussels Airlines.

Brussels Airlines stuurde met een andere vlucht vervangstukken naar Malaga, maar het probleem kon daarmee vandaag niet verholpen worden. De vlucht zal ten vroegste morgen kunnen vertrekken. De gestrande reizigers worden opnieuw in hotels ondergebracht.

"We verontschuldigen ons en proberen de mensen zo snel mogelijk thuis te krijgen", zegt woordvoerster Kim Daenen. Een extra tegenvaller voor Brussels Airlines is dat Malaga momenteel een erg populaire bestemming is. "Alle vluchten zitten vol", zegt Daenen. Reizigers kunnen wel een compensatie aanvragen.