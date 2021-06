Vliegtickets naar Marokko populair na heropening grenzen voor buitenlandse reizigers

ReizenMarokko heeft dinsdag de meeste grenzen opnieuw geopend voor buitenlandse reizigers. Toen dat nieuws vorige week bekend raakte, schoten de prijzen van vliegtuig- en boottickets de hoogte in. Op aandringen van koning Mohammed VI heeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de prijs van vliegtuigtickets verlaagd voor Marokkanen die in het buitenland wonen.

De luchtvaartmaatschappij werd overspoeld met reserveringen nadat vorige week bekend raakte dat Marokko de meeste grenzen opnieuw zou openen. Dat resulteerde in lange wachtrijen, onder andere voor het kantoor van Royal Air Maroc in Brussel. Ook de website van RAM ontving veel bezoekers en crashte maandag zelfs even na een vloedgolf van 120.000 reserveringen in 24 uur. Veel vluchten zijn al tot eind augustus volgeboekt. De luchtvaartmaatschappij probeert nu acht extra vliegtuigen te huren.

De koning van Marokko vroeg zondag aan alle transportbedrijven, en vooral aan Royal Air Maroc, om redelijke prijzen die binnen ieders bereik zijn te verzekeren voor leden van de Marokkaanse gemeenschap die in het buitenland wonen.

Marokko voert elk jaar een campagne om de miljoenen Marokkanen die in het buitenland wonen in de zomervakantie naar het land te halen om familie te bezoeken en geld uit te geven. Afgelopen jaar is de campagne vanwege de pandemie afgelast en ook dit jaar zal het moeilijk worden voor Marokkanen die de zomervakantie in het land willen doorbrengen.

Straat van Gibraltar geblokkeerd

De regering in Rabat heeft officieel om gezondheidsredenen Spaanse havens uitgesloten voor de inscheping van reizigers naar Marokko. Er heerst al enkele weken een diepe diplomatieke crisis tussen de twee landen, waardoor de Straat van Gibraltar geblokkeerd is.

Er varen wel opnieuw veerboten in en uit, maar niet via de kortste en goedkoopste trajecten. In 2019 reisden meer dan 3,2 miljoen mensen vanuit Spaanse havens met veerboten naar Marokko. Veerbootdiensten varen nu van het Franse Sète en Marseille en het Italiaanse Genua over een lange afstand naar Marokko. De Marokkaanse autoriteiten zouden aan het onderhandelen zijn met Portugese collega's om de haven van Portimão als alternatief in te zetten voor de Spaanse havens. Portimão, in het zuiden van Portugal, ligt ongeveer 280 kilometer ten noordwesten van Tanger, in Marokko.