Vliegticket in Oostenrijk kost voortaan niet minder dan 40 euro

Bron: De Telegraaf 1 Reizen De Oostenrijkse conservatief/groene regering heeft beslist een minimumprijs van 40 euro in te voeren voor vliegtickets. Dat kondigde het land maandag aan, toen het De Oostenrijkse conservatief/groene regering heeft beslist een minimumprijs van 40 euro in te voeren voor vliegtickets. Dat kondigde het land maandag aan, toen het steunplan voor luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines , een dochter van het Duitse Lufthansa, werd onthuld. Er komt ook een toeslag van 30 euro op vluchten van 350 kilometer of minder.

Door de ingevoerde minimumprijs van 40 euro per ticket is het volgens Milieuminister Leonore Gewessler van de groene partij in Oostenrijk niet meer mogelijk vluchten aan te bieden onder de kostprijs. Het draait volgens haar over sociale kosten en milieukosten. “Dit is het einde van tickets voor een euro”, luidt het. Daarnaast moet de nieuwe regeling ook bijdragen tot de staatssteun die Oostenrijk beloofde aan Austrian Airlines. De maatschappij krijgt 450 miljoen euro aan staatssteun. Daarmee moeten de meeste van de 7000 banen behouden blijven. Lufthansa draagt ook 150 miljoen euro bij.

Korte vlucht

Wie een korte vlucht maakt van maximaal 350 kilometer, bijvoorbeeld vanuit Wenen naar Salzburg, zal een toeslag van 30 euro moeten betalen. Daarmee moeten korte vluchten minder aantrekkelijk worden en hoopt de Oostenrijkse regering dat reizigers sneller voor alternatieve manieren van reizen zullen kiezen.

