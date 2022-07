Vliegmaatschappij easyJet lijdt fors verlies door problemen op luchthavens

40 kindjes lopen maandag verloren aan kust

Op het strand van Raversijde was het vandaag zweten, ook voor de redders. Iedereen zat in zee, wat het quasi onmogelijk maakte om iedereen goed in de gaten te houden. Opvallend veel huilende mama’s waren ook op zoek naar hun kind, want in totaal liepen 40 kinderen verloren. Ze werden allemaal teruggevonden.

