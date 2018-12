Reisonderzoek Gesponsorde inhoud Vliegen zonder zorgen, de kidsproof versie Aangeboden door TUI

21 december 2018

14u37 0 Reizen Het vliegtuig is vaak de goedkoopste en snelste manier om op je vakantiebestemming te geraken. Uit een recent onderzoek voor TUI blijkt dat kinderen van 7+ vliegen ook heel leuk vinden. Bij de kinderen van 0 tot 6 bieden de ouders die de vragen beantwoordden een heel ander beeld: 24% van de jongere kinderen vindt vliegen maar niks. TUI-stewardessen Cleo en Joyce geven 4 tips om stressloos te vliegen met je kroost.

1. Wachten op de vlucht

Vliegen is leuk, maar wachten tot je aan boord mag is voor velen een stuk minder aangenaam. Wachten voor de vlucht staat bij kinderen zelfs op 1 als het minst leuke deel van de reis. Best je voorzorgen nemen, dus. Stewardess Cleo Topalidis: “Breng kleurboekjes, speelgoedjes of een tablet mee zodat je kinderen zich bezig kunnen houden. In sommige luchthavens, zoals in Oostende, is er zelfs een leuke kinderhoek met allerlei spelletjes.”

2. Boarding

Yes! De vlucht wordt afgeroepen, en omdat kinderen eigenlijk VIPs zijn mogen de ouders met de jongste kinderen als eerste opstappen. Cleo: “Met je buggy en maxicosy kan je tot aan de deur van het vliegtuig doorlopen. Daar moet je ze achterlaten en bij aankomst vind je ze op de bagageband. Het is dus wel handig als je kinderen die nog niet kunnen lopen in een draagdoek mee aan boord neemt. Wij hebben veel oog voor ouders en hun kleine kinderen en helpen hen zo goed mogelijk om zich te installeren en op hun gemak te stellen.”

3. Sit back & relax

Wat vinden kinderen het leukst aan vliegen? Drie dingen springen eruit: opstijgen, landen en films kijken. En in de tussentijd worden ze lekker in de watten gelegd. Stewardess Joyce Wesse: “We delen altijd eerst de kussentjes en dekentjes uit aan de kinderen en dan pas aan de andere passagiers. Voor ouders met baby’s warmen we op verzoek de papfles op. Want als baby’s iets kunnen drinken, hebben ze door het slikken minder last van het drukverschil bij opstijgen en landen. Op onze vluchten geven we ook altijd een speelgoedje en kleurpotloden aan de kids. Maar natuurlijk breng je best ook zelf de lievelingsknuffel mee.”

Kinderen van 2 tot 12 krijgen ook als eerste een aangepast gerecht. Daarna komen de volwassenen pas aan de beurt. Tip van Joyce: “Als je heel moeilijke eters hebt, kan je zelf thuis boterhammetjes smeren met hun lievelingsbeleg. Eten mag, in tegenstelling tot drankjes, namelijk wel door de veiligheidscontrole.”

4. Filmpje erbij

Vliegen is ook altijd een beetje een bezoek aan de bioscoop. Op de Europese vluchten worden naargelang de duur van de vlucht een of twee films vertoond, geschikt voor alle leeftijden. Op de langere, intercontinentale vluchten heeft iedereen een eigen scherm en kan jij of je kind zelf de keuze maken uit het aanbod. “Naast films zijn kinderen ook dol op de spelletjes die ze op hun scherm kunnen spelen, zoals bowling”, weet Joyce.

Een niet te stoppen huilbui, het komt ook weleens voor bij kleine kinderen, ook tijdens het vliegen. “Als het niet ophoudt, laten we ouders even in de galley – het keukentje – zitten met hun baby. Dan hebben de andere passagiers er minder last van en zitten de ouders ook minder met de stress”, zegt Cleo.

Voor alle kinderen die braaf zijn geweest tracht Joyce op het einde van de vlucht een diploma te maken. Bij het buitengaan mogen ze vanuit het keukentje even een blik werpen in de cockpit – en de piloot hun tekening geven die zet met de kleurpotloodjes hebben gemaakt.

