Vliegen na corona: dit heeft luchtvaartsector in petto

Het is een moeilijke periode voor de luchtvaart door de coronapandemie, maar met de vaccinatiecampagne die stilaan op stoom komt, kunnen we weer beginnen dromen van reizen. Het is voor velen onder ons immers al lang geleden dat we de binnenkant van een vliegtuig nog gezien hebben. Dankzij de bekroonde ontwerpen van de ‘Crystal Cabin Awards’ kunnen we alvast een glimp opvangen van hoe een toekomstig vliegtuiginterieur er kan uitzien. Deze innovatieve concepten zijn veelbelovend.

De shortlist met topontwerpen werd al in januari 2020 bekendgemaakt, maar toen kwam de pandemie en kon de Aircraft Interiors Expo in het Duitse Hamburg niet doorgaan. We spoelen een jaar vooruit en deze week werden de winnaars eindelijk gehuldigd tijdens een virtuele ceremonie.

“Als de vraag naar vliegreizen weer toeneemt, is er behoefte aan overtuigende ideeën die passagiers een goed gevoel geven”, zegt Carmen Krause-Bösterling, projectmanager bij de Crystal Cabin Award Association, aan CNN Travel. De wedstrijd toont aan “hoe een de luchtvaartsector reageert op de uitdagingen van onze tijd”.

Flex Lounge

Volledig scherm Heinkel Group © Crystal Cabin Award

De shortlist bevatte een reeks intrigerende ideeën. Neem nu het ‘Flex Lounge’-ontwerp van ingenieursbureau Heinkel groep, dat een flexibele configuratie voor de zitplaatsen in economy voor ogen heeft.

Het idee achter het concept is dat de crew na het opstijgen de rijen kan herschikken zodat samenreizende passagiers tegenover elkaar kunnen zitten. Het ontwerp is wellicht minder geschikt in coronatijden, maar biedt wel perspectief wanneer het rijk der vrijheid is weergekeerd.

Sfeer van een koffiezaak

Volledig scherm Ontwerp van de universiteit van Cincinnati © Crystal Cabin Award

Het opvallende ontwerp van de universiteit van Cincinnati gooide hoge ogen. In de middengang van het vliegtuig zitten de passagiers aan een lange tafel. Het creëert de sfeer van een koffiezaak waar (zaken)mensen kunnen verder werken of een koffieklets houden.

Futuristische zitplaatsen in digitale omgeving

Volledig scherm Airspace Cabin Vision van Airbus © Crystal Cabin Award

In de categorie ‘Visionary Concepts’ ging Airbus met de hoofdprijs lopen. Dit ontwerp van de cabine biedt “futuristische, flexibele zitplaatsen in een digitale omgeving” - inclusief de mogelijkheid om de mate waarin de stoelen achterover kunnen leunen voor te programmeren en bagageruimten boven het hoofd die rood of groen oplichten, afhankelijk van of ze vol of leeg zijn.

Rolstoelvriendelijk concept

Volledig scherm Het rolstoelvriendelijke ontwerp van product designer Ciara Crawford © Crystal Cabin Award

Product designer Ciara Crawford kreeg veel bijval met haar ontwerp van een rolstoelvriendelijk concept. “Ik ontwierp een rolstoel die de passagier van de incheckbalie op de luchthaven naar zijn bestemming zal brengen, waardoor hij gemakkelijk toegang heeft tot het vliegtuig en het toilet aan boord, en hopelijk zo onafhankelijk mogelijk kan blijven doordat er niet telkens van een rolstoel naar een gewone zitplaats dient gewisseld te worden.”

Bluetooth

Volledig scherm Het concept met bluetooth van de Franse multinational Safran © Crystal Cabin Award

De Franse multinational Safran heeft tijdens de ceremonie een prijs in de wacht gesleept voor zijn innovatief Inflight Entertainment-systeem. Passagiers kunnen dankzij de technologische upgrade van Safran hun persoonlijke bluetooth-headsets gebruiken in plaats van de hoofdtelefoons die de maatschappij ter beschikking stelt.

Stapelbedden

Volledig scherm Stapelbedden van de universiteit van Delft © Crystal Cabin Award

Tijdens langeafstandsvluchten willen passagiers comfortabel kunnen slapen. Meestal is dat niet haalbaar, maar de universiteit van Delft doet een verdienstelijke poging door stapelbedden te creëren. Benieuwd of luchtvaartmaatschappijen dit concept in de toekomst in de praktijk willen brengen.