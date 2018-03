Vliegen? Dit betaal je extra Verborgen kosten verviervoudigd in zeven jaar tijd Johan Lambrechts

25 maart 2018

07u37 0 Reizen Je bagage, je maaltijd, de keuze van je stoel, het gebruik van je kredietkaart... Wie een vliegtuigticket boekt, betaalt een steeds groter aandeel verborgen kosten. Een overzicht van alle maatschappijen.

Volgens een onderzoek in het Amerikaanse zakenblad Forbes zijn de ‘bijkomende kosten’ die luchtvaartmaatschappijen hun passagiers aanrekenen de voorbije jaren spectaculair gestegen. Wereldwijd haalden luchtvaartmaatschappijen in 2017 een bedrag van liefst 82 miljard dollar (66,3 miljard euro) aan ‘bijkomende inkomsten’ binnen, zoals bagage- en stoelkosten. Dat is een record. Die verborgen kosten voor passagiers verviervoudigden in zeven jaar tijd. Hoewel passagiers klagen, zeggen de luchtvaartbonzen dat de extra inkomsten cruciaal zijn voor de winstgevendheid van hun bedrijven. De ticketprijzen zijn door de concurrentie altijd maar lager en dus zijn de extra inkomsten nodig om te kunnen investeren in nieuwe vliegtuigen of entertainment aan boord.

