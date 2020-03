Johan verovert New York met zijn Belgische chocomousse KV

04 maart 2020

Dat zijn chocomousse in de smaak viel bij de Amerikanen, wist chefkok Johan Halsberghe (35) al toen hij op 8 februari de allereerste chocomoussebar in de VS opende in New York. Maar dat het zo'n overdonderend succes zou zijn, kwam toch een beetje als een verrassing. Het voorbije weekend stond MOJO - kort voor 'Mousse by Johan' - immers al op de eerste plaats te blinken in TimeOut Magazine's lijst van '101 Things to do in New York City', met een ware overrompeling tot gevolg.

Halsberghe belandde tien jaar geleden in New York als privéchef voor de Belgische ambassadeur voor de Verenigde Naties. Hij kreeg zijn liefde voor patisserie mee van zijn grootvader en zijn chocomousse werd meteen een vaste waarde op het menu van de officiële lunches en diners. Het smeuïge dessert werd zo populair dat gasten hem zelfs op voorhand contacteerden en er specifiek om vroegen.

Ondertussen baat de chef zijn eigen cateringbedrijf uit, met de Europese VN-ambassadeur als zijn voornaamste klant, maar het denderende succes van zijn Belgische chocomousse maakte duidelijk dat er een aparte markt voor is. Samen met zijn Braziliaanse vrouw Jaqueline stampte Halsberghe een klein chocomoussefabriekje uit de grond in East Harlem, een wijk in Manhattan.

Geen toegevingen

Toegevingen aan de Amerikaanse smaak moest hij alvast niet doen: Amerikanen wisten de chocomousse meteen te pruimen. “Tijdens onderzoek hebben we ontdekt dat Amerikanen niet echt wisten wat mousse was: ze vergeleken het altijd met pudding of ijscrème. Nu zijn we drie jaar verder en we zien dat de mensen beter geïnformeerd zijn en dat ze eindelijk weten wat mousse is. Hun smaken zijn ook verbeterd. Vroeger was het altijd groot, groter, grootst, maar als het klein en kwaliteitsvol is, dan gaan ze daar nu ook voor, zelfs al betalen ze daarvoor dezelfde prijs als voor iets groters.”

Coronavirus zet potjesvoorraad onder druk

De drie mousses van MOJO Desserts Factory - donkere chocolade, witte chocolade en hazelnoot - liggen in de rekken van verscheidene winkels in New York en tegen het einde van het jaar hoopt Halsberghe dat MOJO te vinden zal zijn in zo’n 150 à 200 winkels in het hele noordoosten van de VS. Dat is momenteel wel buiten het coronavirus gerekend: de plastic potjes waarin de chocomousse verdeeld wordt, zitten immers vast in China. De chef is nu op zoek naar een lokale oplossing.

Mousse Bar

Drie weken geleden opende Halsberghe de MOJO Artisanal Mousse Bar, waar hij chocomousse verkoopt zoals in een ijsbar: per bolletje en met toppings, want daar zijn de Amerikanen dol op. Naast de drie traditionele mousses worden er in de bar ook vernieuwende smaken gelanceerd, zoals een ruby passievruchtenmousse en een matchamousse. Op die manier kan Halsberghe ook aftoetsen welke smaken goed in de markt liggen en vervolgens hun weg naar de winkelrekken kunnen vinden. Klanten kunnen hun smaken ‘mixen en matchen’ en hebben voor de toppings keuze uit vers fruit en witte, donkere, ruby of salted caramel crispies.

Fun fact: klanten die zich echt in de zevende hemel willen wanen, kunnen bovendien genieten van hun potje MOJO met een gouden lepeltje. Rijstpap is nu eenmaal passé, Belgische chocomousse is het nieuwe ‘it’.

Culiair ambassadeur

Halsberghe wil het Belgische culinaire erfgoed nog meer introduceren in de VS. “Ik voel me nog altijd Belg en geen Vlaming”, vertelt hij. “België is een chocoladeland: ik hou van bier, ik hou van de bon vivants, er zijn weinig landen in de wereld waar je zo goed kan eten als in België. Mijn doel is om ambassadeur te zijn in de VS om die goede Belgische producten naar hier te trekken. Wie weet gaan we de komende jaren niet alleen chocomousse maken, maar ook andere zaken.”