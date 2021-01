Vlamingen stellen boeking zomervakantie uit

Paniek in Sydney door nieuwe cluster coronabe­smet­tin­gen amper week voor kerst

17 december In Sydney is er een nieuwe clusteruitbraak van coronabesmettingen in het district Northern Beaches. Alle 250.000 bewoners daar krijgen de raad om drie dagen lang zo veel mogelijk binnen te blijven en contacten te vermijden. Sydney ligt in de Austalische deelstaat New South Wales. De andere staten reageren met strenge grensmaatregelen. Een week voor kerst zorgt dit bij vele Aussies voor paniek.