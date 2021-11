Vlamingen in Zuid-Afrika zien hoe toerisme mokerslag krijgt: “Minder corona dan in Europa, en toch is alles om zeep”

PLF-controles kunnen dit weekend tot lange wachtrijen leiden in luchtha­vens door verwachte drukte

Doordat dit weekend veel terugkerende reizigers worden verwacht in de luchthavens, riskeren de controles van de federale politie op het Passenger Locator Form (PLF) tot lange wachtrijen te leiden. “We doen daarom een oproep aan de reizigers om in elk geval de PLF’s zo goed mogelijk in te vullen, zodat de controles zo vlot mogelijk verlopen”, zegt An Berger, de woordvoerster van de federale politie.

5 november