Vlamingen gaan almaar vaker in reiskliniek langs om vaccinatie te halen ADN

08 augustus 2018

06u09

Bron: Belga 0 Reizen Steeds vaker gaan Vlamingen in een van de zes Vlaamse reisklinieken langs om zich te laten vaccineren voor een reis naar een verre bestemming.

"We hebben halfweg dit jaar al meer mensen gevaccineerd dan we eind 2016 hadden voor het hele jaar", zegt Sofie Segers van het Vaccinatiecentrum van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. In het Jessaziekenhuis in Hasselt en het UZ Gasthuisberg in Leuven spreken ze van een toename met 10 procent van het aantal reisvaccinaties in 2017 ten opzichte van het jaar voordien.

"De mensen ondernemen meer exotische reizen en ze bereiden zich er ook veel beter op voor", klinkt het in het Jan Ypermanziekenhuis. "En in de media wordt ook meer aandacht gegeven aan reisvaccinaties." Daarnaast wordt de groei ook verklaard door de flexibiliteit en snelle service van de reisklinieken.



Dr. Koen Magerman van het Jessaziekenhuis in Hasselt spreekt van een toename met tien procent voor het aantal reisvaccinaties vorig jaar ten opzichte van 2016, en ook de communicatiedienst van UZ Gasthuisberg meldt een groei met tien procent van het aantal reisvaccinaties in 2017 tegenover het jaar voordien.

Wachttijden

"De aanvraag voor 'pretravel advies' is enorm gestegen in de laatste jaren. We zitten vaak met wachttijden om reizigers te kunnen verder helpen", zegt dr. Patrick Soentjens van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Het aantal consultaties voor reisadviezen of voor reisvaccinaties is in het ITG toegenomen van 17.085 in 2015 tot 17.823 in 2016 en het is opnieuw gestegen tot 18.304 in 2017. Het aantal toegediende vaccins bedroeg 34.711 in 2015, 36.049 in 2016 en 38.446 in 2017.

Hele jaar door verre reizen

Als mogelijke redenen geven ze bij het ITG op dat mensen tegenwoordig het hele jaar rond naar verre oorden reizen, ook tijdens de krokusvakantie, allerheiligen- en kerstvakantie. Daarnaast werden ook hier meer 'consultatiesloten' voor reisvaccinatie geopend in de reiskliniek.

De 6 reisklinieken in Vlaanderen zijn gevestigd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde, AZ Sint-Jan, UZ Gent, Jessaziekenhuis, UZ Gasthuisberg en Jan Ypermanziekenhuis.