Vlaanderen kleurt opnieuw rood op Europese coronakaart: wat zijn de gevolgen voor vakantiegangers?

Coronapas in Wallonië vanaf 1 november

14 oktober Vanaf 1 november is in heel Wallonië een Covid Safe Ticket (CST) of coronapas van kracht. Vanaf dan zal iedereen ouder dan 16 jaar een geldige coronapas moeten kunnen voorleggen in dancings en discotheken, horecazaken en sport- en fitnesscentra. De pas zal ook nodig zijn in feestzalen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en op evenementen met minstens 50 personen binnen of 200 personen buiten.