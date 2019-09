Vlaamse verliest reistas op drukke trein in China. Goed twee maanden staat postbode er thuis mee voor de deur KVDS

14 september 2019

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Een vrouw uit het Oost-Vlaamse Destelbergen heeft tegen alle verwachtingen in een reistas terug die ze afgelopen zomer kwijtraakte tijdens een rondreis in China. Marie Christine Kok (65) vergat de tas op een drukke hogesnelheidstrein naar de miljoenenstad Hangzhou. Haar gids vertelde haar dat de kans “quasi nihil” was dat ze haar spullen ooit terug zou zien, maar hij had het aan het verkeerde eind.

Kok deed op haar reis het oosten van China aan en bracht onder meer een bezoek aan Peking en Shanghai. Het was op 13 juni, op de hogesnelheidstrein van Huangshan (Yellow Mountain) naar Hangzhou, dat het gebeurde.

Gesprek

“Ik reisde in een groep van vier mensen en we waren in gesprek geraakt met enkele andere toeristen, uit Indonesië”, vertelt ze. “Ik denk dat ik daardoor afgeleid was. Feit is dat toen ik afstapte, ik alleen mijn rugzak en mijn grote koffer meenam. Mijn reistas, die ik boven in het bagagerek had gestouwd, vergat ik simpelweg.”





Toen ze ontdekte dat haar tas nog aan boord was, bleek het te laat: de trein was alweer vertrokken. “In de tas zaten gelukkig geen al te waardevolle spullen of papieren, maar wel praktische dingen, zoals een opblaasbaar nekkussen, een regenjas, een zonnebril en een handige trui. Niets dat mijn reis in de war kon sturen, wel. Mijn waardevolle spullen zaten gelukkig in mijn rugzak.” (lees hieronder verder)

“Onze plaatselijke gids – een universiteitsprofessor economie die ook actief was in de reissector - bleek een heel vriendelijke man te zijn en hij beloofde dat hij het zou doorgeven aan een medewerkster van het reisbureau. Hij wist hoe ik me voelde, want hij was zelf ook al eens zijn iPhone kwijtgeraakt op reis. Hij temperde wel ook meteen mijn hoop, want hij schatte de kans dat ik de tas ooit nog zou terugzien op ‘quasi nihil’. Ondanks dat, had ik gek genoeg toch een gevoel dat het wel goed zou komen.”

Gigantische stations

Kok hield contact met de medewerkster van de gids. De vrouw liep het vuur uit haar schoenen en belde meermaals naar de dienst verloren voorwerpen van het station waar ze dacht dat de tas terechtgekomen was. Een hele opdracht, want China heeft gigantische stations. De eindbestemming van de trein was bovendien Shanghai, de grootste stad ter wereld.

De Belgische bezorgde de medewerkster nog een foto van de tas, die ze genomen had toen ze die gekocht had. “Reisorganisaties raden vaak aan om dat te doen, precies voor gevallen zoals dit”, aldus Kok. (lees hieronder verder)

Op 2 juli kreeg ze plots een mail, waarin stond dat de tas gevonden was. Nog voor ze de kans kreeg om aan te bieden de transportkosten te vergoeden, was de reistas al onderweg naar huis.

De terugreis zou wel twee maanden duren, zo klonk het. “Ik had laten weten wat er allemaal in mijn tas zat en daar was ook een reservesleutel bij van mijn huis”, aldus Kok. “Geen idee waarom, maar de vrouw vertelde me dat door de metalen sleutel de verzending met de boot in plaats van met het vliegtuig moest gebeuren.”

Kartonnen doos

Exact twee maanden later kwam een kartonnen doos met de reistas erin aan in Destelbergen. “De douane bleek de verzending onderzocht te hebben en dat resulteerde in een extra kost van 58 euro”, aldus Kok. “Samen met de 55 euro van de verzending en de bankkost van 8 euro voor het overschrijven van dat geld naar China, kwam dat op 121 euro. Dat was niet weinig, maar ik ben toch heel blij dat ik mijn spullen terug heb. Mijn reis naar China was in alle opzichten een bijzonder positieve ervaring.”