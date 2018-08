Vlaamse uitbaters van resort op Lombok zien toeristen massaal annuleren na aardbeving: “Een ramp, hier is nochtans geen schade”



avh

08 augustus 2018

15u50

Bron: eigen berichtgeving 5 Reizen Het noorden van het Indonesische eiland Lombok werd zondag getroffen door een zware aardbeving. De schade in het noordeliijke deel van het eiland is enorm, maar het zuidelijke deel werd vrijwel volledig gespaard. “Maar door verkeerde berichtgeving annuleren toeristen nu massaal hun verblijf bij ons”, zegt Vlaming Bart Gotemans, die samen met zijn vrouw Elfi een resort uitbaat in Zuid-Lombok. “De economische schade die wij hierdoor oplopen is ook een ramp voor de getroffen gebieden.” Het koppel probeert de slachtoffers aan de andere kant van het eiland zoveel mogelijk te helpen.

De aardbeving op Lombok had een magnitude van 6,9 op de schaal van Richter, minstens 347 mensen lieten daarbij het leven en de dorpen in het noorden van het eiland zijn volledig verwoest. Het zuiden bleef echter vrijwel volledig gespaard, maar toch annuleren toeristen nu massaal hun boekingen in het zuiden. “Een ramp, zeker nu we zoveel mogelijk geld willen uittrekken voor de getroffen gebieden”, vertelt Vlaming Bart Gotemans aan onze redactie.

Annuleringen stromen binnen

Bart baat samen met zijn vrouw Elfi een resort uit in het zuiden van Lombok. Het aantal annuleringen is haast niet meer bij te houden: “Wij hebben acht kamers, maar voor de komende weken hebben we al twintig annuleringen binnen gekregen.” Omdat de annuleringen maar blijven binnenstromen, trekken Bart en Elfi aan de alarmbel: “Hier is geen schade, maar de economische schade die wij door die annuleringen oplopen, heeft ook grote gevolgen voor de getroffen gebieden.”

Toerisme levensbelangrijk voor hulpverlening

Ook andere expats en uitbaters van hotels en resorts in Zuid-Lombok zien het aantal annuleringen spectaculair stijgen. "De hotels en logies zitten hier nog voor amper 2 procent vol", zegt Bart. Dat is een ramp voor de uitbaters, maar een nog grotere ramp voor de slachtoffers in het noorden. Want nu Noord-Lombok volledig met de grond is gelijkgemaakt, moet de regio vooral rekenen op steun uit het zuiden.

“Samen met andere expats proberen we de slachtoffers zo veel mogelijk te helpen”, zegt Bart. “We zetten inzamelacties op en sturen zo veel mogelijk kleren en medicatie naar de rampgebieden. Maar als hier de geldstroom opdroogt, stopt helaas ook alle steun.”

“Er is zonet een vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken naar het rampgebied”, zegt Elfi. “Dankzij donaties van familie en vrienden uit België.” Het is die steun die ervoor zorgt dat de slachtoffers in het noorden kunnen overleven. “Want echt alles is daar verwoest.”

Kennissen van Bart en Elfi zijn vandaag nog naar het rampgebied afgezakt. Zij gingen hulp bieden in een dorpje dat nog niet door de hulpdiensten kon worden bereikt. “Daar stond geen enkel huis nog recht”, zegt Bart.

Voor wie een verblijf in Zuid-Lombok heeft geboekt, is er dus geen enkele reden om te annuleren. Integendeel: "Jouw verblijf komt de slachtoffers van de aardbeving alleen maar ten goede."