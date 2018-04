Vlaamse toerisme herstelt: buitenlandse toeristen vinden opnieuw massaal de weg naar ons land Redactie

15 april 2018

08u54

Bron: belga 0 Reizen De toeristische sector in Vlaanderen heeft zich hersteld van de harde klappen uit 2016. Het aantal ontvangen toeristen groeide in 2017 met 8 procent tegenover 2016 en klokte 2 procent hoger af dan het vorige recordjaar 2015. "De toeristische sector toont zich buitengewoon veerkrachtig", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts vanochtend.

In maart raakte al bekend dat de toeristische sector in 2017 uit het dal was geklommen. Uit cijfers van de maanden januari tot november 2017 bleek dat Vlaanderen 8 procent meer toeristen mocht verwelkomen. Vandaag raakten de definitieve cijfers bekend. Daaruit blijft dat Vlaanderen vorig jaar 12,8 miljoen toeristische aankomsten noteerde. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2016. Het aantal toeristische aankomsten ligt ook 2 procent hoger dan in 2015, het vorige recordjaar. Het aantal aankomsten van binnenlandse toeristen steeg 3 procent en vooral de buitenlandse bezoekers zijn terug: +13 procent.

Ook het aantal toeristische overnachtingen steeg vorig jaar. Er waren in totaal 30,7 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is 6 procent meer dan in 2016. De overnachtingen op naam van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen stegen met 11 procent.

Groei in alle Europese markten

Over het hele jaar bekeken is er groei in zowat alle Europese markten, met uitschieters bij de Hongaren (+37 procent), de Zwitsers (+16 procent) en de Duitsers (+14 procent). Ook de verre markten doen het goed: Vlaanderen verwelkomt opnieuw meer Brazilianen (+48 procent), meer Russen (+34 procent), meer Chinezen (+24 procent) en meer Amerikanen (+21 procent).

Het toeristische succes was ook zichtbaar in de bezettingsgraad van de Vlaamse hotels. Dat blijkt uit de nieuwe Logiesbarometer van Toerisme Vlaanderen. Er was vorig jaar een gemiddelde bezettingsgraad van 64 procent, 4 procent meer dan in 2016. B&B's aan de kust noteerden in de zomer van 2017 bezettingsgraden tot 70 procent. "De moeilijke periode is voorbij, we groeien weer fors", zegt Ben Weyts. "We zijn blijven focussen op onze Vlaamse troeven: onze Vlaamse Meesters, eten en drinken, het kunstpatrimonium, de wielercultuur. Dat werpt nu vruchten af."