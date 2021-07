Vlaamse B&B-uitbaters in Portugal Véronique (46) en Frank (53): “Kleinschaligheid en natuur zijn nu onze grootste troeven”

Tal van reizen hebben Véronique (46) en Frank Persyn (53) in hun leven gemaakt, maar wat ze in Portugal vonden, was voor hen zo uniek dat ze zeven jaar geleden besloten om Antwerpen te verlaten en er een nieuw leven op te bouwen waarin eenvoud en buiten leven centraal staan. Drie jaar lang zochten ze naar de perfecte uitvalsbasis voor hun droom. Na 150 panden te hebben bezocht, kwamen ze op een druilerige dag terecht op een prachtig, 300 jaar oud landgoed in São Brás de Alportel, 17 kilometer ten noorden van kuststad Faro. "Een pand met een verhaal en een ziel. We wisten meteen: dit is het. Alleen het ‘zeezicht’ op ons lijstje ontbrak, maar door het prachtige uitzicht over de valleien was dat voor ons geen absolute voorwaarde meer", zegt het koppel, dat op een halfuurtje rijden van de kust woont. "We hebben er nog steeds geen spijt van."