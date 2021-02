Vlaams koppel start in volle coronacrisis B&B in Spanje: “Wij waren op slag verliefd, de baas verklaarde ons gek”

Een mooi huis, twee vaste jobs en twee dochters in Vlaanderen achterlaten om een B&B te beginnen in het Spaanse Andalusië. Patrick Van Steenwinkel (55) en Katrien van Dooren (47) namen vorig jaar, in volle coronacrisis, een avontuurlijke beslissing. «Het is bizar hoe snel je went aan een ander leven.»