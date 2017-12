Vlaams gezin verloor zijn hart aan Canadese ranch: "Dit is buitenspelen XXL" Karolien Vandersmissen

08u43 0 Karolien Vandersmissen Zoon Cornelius, Christine en Hendrik Tytgat. Reizen Het leven van Christine Remen en Hendrik Tytgat, een architectenkoppel uit Roeselare, nam de voorbije jaren een drastische wending. In januari 2015 brachten ze voor het eerst een bezoek aan Canada. Tijdens die reis werden ze meteen halsoverkop verliefd op een ranch in de Chilcotin, een bergachtige regio in de westelijke provincie British Columbia. Twee weken later keerden ze naar België terug, met de eigendomspapieren op zak. Wij bezoeken hen op de plek waaraan ze hun hart verloren.

In de zomer van 2016 openden Christine en Hendrik de deuren van de Elkin Creek Ranch. Op de guest ranch worden toeristen met open armen ontvangen. Het domein is perfect met de wagen bereikbaar, maar wie een spectaculaire entree wil maken, kan zich ook met een sportvliegtuigje laten invliegen.

Het is een onvergetelijke vlucht over een magnifiek lappendeken van meren, bossen en valleien met melkgroene rivieren. De zware bosbranden van de voorbije zomer, de ergste die de provincie ooit heeft gekend, hebben hun sporen nagelaten. De groene natuur is doorweven met verkoolde, zwarte plekken. Hier en daar kringelt er nog een pluimpje rook op.

Na een vlucht over de uitgestrekte plateaus doemen plots de Coast Mountains op, de besneeuwde bergketen parallel met de Canadese westkust. Het vliegtuigje neemt een duikvlucht en we zien de blokhutten van de Elkin Creek Ranch langs de privélandingsbaan liggen.

Karolien Vandersmissen De 'main lodge' van het domein: hier bevindt zich de receptie, de bar en het restaurant.

Grote speeltuin

De Elkin Creek Ranch telt zeven luxueuze blokhutten met een knusse zithoek en telkens twee slaapkamers en twee badkamers. Voor grote groepen of families is er nog een grote blokhut met een ruime woonkamer, vijf kamers en vijf badkamers. In de main lodge, het hoofdgebouw, bevindt zich de receptie, het restaurant en de hippe, knusse bar.

Je ziet meteen waarom het hier voor Christine en Hendrik liefde op het eerste gezicht was. Beboste heuvels flankeren het domein langs beide zijden en in het westen kijk je uit over de Coast Mountains. Dat aan het andere einde van de ranch ook nog eens een prachtig meer ligt, kan je van hier niet eens zien. “We hebben altijd gedroomd van een ranchleven,” vertelt Christine, “we zijn gefascineerd door de bergen en de natuur en voelen ons daar heel erg thuis. In Zwitserland dachten we: als het hier al zo mooi en groots is, wat moet het in Canada wel niet zijn?”

Karolien Vandersmissen Christine en Hendrik rijden al jaar en dag paard.

Hendrik bekent dat hij bij het eerste bezoek aan de ranch meteen emotioneel werd: “We hadden nog niets gezien en het was direct bingo,” zegt hij. “We wisten niet dat er een meer lag. We wisten niet hoeveel gebouwen er waren, maar toch waren we overtuigd.”

Pas bij hun terugkeer in april, samen met hun zoon en hun twee oudere dochters, ontdekten ze het volledige domein voor het eerst. Hendrik: “Het was net een grote speeltuin: kom eens kijken wat ik gevonden heb! Nog een huis! Nog een huis! Zadels! Een meer! Boten!”

Karolien Vandersmissen Op het domein liggen zeven blokhutten met twee slaapkamers en twee badkamers.

Cowboy Corneel

Even later komt een groep gasten terug van een paardrijtocht onder begeleiding van zoon Cornelius. Hij is 21 en nog maar een jaar in Canada, maar al een échte cowboy, compleet met geruit hemd, cowboylaarzen met hielsporen en een cowboyhoed. Hij heeft de look, de walk en de talk: zijn Vlaams is doorspekt met Engelse woorden.

Cornelius – Corneel of ‘Corndog’ voor de vrienden – volgt in Canada een opleiding ranching en werkte de eerste zes maanden van dit jaar op Gang Ranch, de grootste ranch van British Columbia. Op aanraden van de baas sneed hij zijn lange hippieharen af en veranderde hij radicaal in een cowboy, want dat is wat hij in de toekomst wil doen.

Karolien Vandersmissen Cornelius en de merrie Stormy.

Wat trekt hem zo hard aan in dat leven? “Alleen en vrij zijn,” vertelt Cornelius. “Je vertrekt om vijf uur ’s ochtends. Je loopt door het bos, zoekt je koeien en je bent de hele dag bezig, je kan doen wat je wilt. Maar het is ook hard. Kunnen afstijgen na zestien uur in het zadel is echt een zalig gevoel. In de winter zit je op de headquarters en zit je redelijk civilized: je hebt wifi, stromend water, elektriciteit en mensen rondom je. Maar in de zomer zit je in de bergen, zonder stromend water of elektriciteit en moet je voor je eigen eten en hout zorgen. Ik vind dat zalig.”

“Gewoon cowboy zijn, dat wil ik doen tot ik 40 ben,” zegt hij. “Dat is wat de meeste cowboys doen. Als ze 40 worden, vinden ze ergens een vrouw en starten ze hun eigen boerderijtje.” Vrouwen die een leven met cowboy Corneel wel zien zitten, weten best waar ze aan beginnen: “Ik wil een echte cowgirl die meewerkt en haar handen wil vuilmaken.”

21 uur: bedtijd

De avond valt en Hendrik steekt het kampvuur aan. De gasten warmen zich aan het vuur en lessen de dorst met een paar frisse pintjes. De sfeer zit er goed in.

“Het zijn lange dagen,” vertelt Christine, die een heerlijk avondmaal bereidt. Op de ranch neemt zij in de eerste plaats de zorg voor de gasten op zich, terwijl Hendrik zich voornamelijk bekommert om het boerderijwerk. “We staan om 6 uur op en ’s avonds zijn we echt doodop van de ganse dag buiten en bezig te zijn. Ook van de hoogte: we zitten hier op zo’n 1200 meter. We zijn normaal gezien nachtmensen, maar hier liggen er we er al om negen uur ’s avonds in,” zegt ze.

De avond brengt een prachtige sterrenhemel en de gezonde, frisse berglucht en het hoogteverschil maken dat de gasten rond 21 uur inderdaad al allemaal onder de wol kruipen.

GSM-bereik is er niet op de 250 hectare grote ranch en de eerste buren wonen twee kilometer verderop. De stad is meer dan twee uur rijden. In dit stukje aards paradijs kan je nog echt genieten van de rust en de stilte.

Karolien Vandersmissen Het meer is ideaal voor watersportliefhebbers.

Gezond boerenverstand

Hoe maakt een architect zomaar de overgang naar het runnen van een ranch? “Het is geen rocket science,” vertelt Hendrik ’s ochtends terwijl hij de afwas doet. “Je moet een plantrekker zijn en wat verstand hebben van alles. Gezond boerenverstand, zoals ze zeggen. Op zo’n domein als dit moet je alles kunnen. Je bent elektricien, schrijnwerker, mecanicien,… er is niemand anders. En je moet dat graag doen. Dat is het Canada van hier.”

“Het is zeker geen comfortabel leven zoals we dat in België kennen,” erkent Christine. “Boodschappen doen is een echte dagtrip: het is 2,5 uur rijden naar de stad en 2,5 uur terug. Het is fysiek heel hard werken, maar we vinden dat gewoon heel leuk. In België hadden we een totaal ander leven en soms heel erg stressvolle momenten. Maar de stress is hier anders: aangenamer en draaglijker, vinden we.”

Rodeo

Christine, Hendrik en Cornelius rijden al jaar en dag paard. Op Gang Ranch zette Cornelius zijn eerste stappen in het ‘bronc riding’. Paardenrodeo. En dat bewijst hij. Hij zadelt de paarden op en besluit om zelf op Stormy te rijden, een jonge merrie die al drie maanden niet meer bereden is. Onvervaard kruipt hij op het paard, dat meteen wild begint te bokken, maar de cowboy geeft niet af en blijft koelbloedig zitten tot Stormy uiteindelijk de strijd staakt.

Bekijk hier hoe Cornelius Stormy weet te temmen:

Te paard trekken we naar het meer: een oogverblindende plek omgeven door bergen en met alles voor de watersportliefhebbers. Van windsurfplanken, tot kano’s, kajaks, zeilbootjes en waterfietsen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan in de spa gebruik maken van fitnessruimte, sauna of de jacuzzi. “Ik heb twee Amsterdamse vrienden op bezoek gehad en die zeiden ‘het is hier buitenspelen XXL’. Dat vond ik zo passend, dat is het absoluut,” zegt Hendrik.

Karolien Vandersmissen De spa- en fitnessruimte ligt vlakbij het meer.

De eerste winter

Christine en Hendrik verdelen momenteel nog hun tijd nog tussen België en Canada. “Ik werk van hieruit nog steeds als architect,” vertelt Hendrik. “Ik doe mijn job veel te graag om het volledig los te laten, maar het was toch tijd voor iets anders. Vooral nu de kinderen allemaal het huis uit zijn – Corneel woont hier wel, maar dat is niet meer zoals in België.”

Dit jaar zullen ze voor het eerst de winter in Canada doorbrengen en die is streng: de temperaturen zakken tot -35 graden Celsius. Hendrik kijkt enorm uit naar zijn eerst Canadese winter: “Je leeft hier per definitie veel dichter bij de natuur. Je hebt de jachtigheid van de lente: je voelt de druk vanuit de natuur en je moet mee, er is vanalles te doen. De zomer is fantastisch, de herfst is onwaarschijnlijk en dan vraag ik me af: wat gaat die winter worden? Ik kijk daar echt naar uit.” Cornelius bracht wel al een winter op de ranch door. “Afschuwelijk koud, maar ook charmant, zegt hij. “Als je ’s ochtends in de winter je paard zadelt en vertrekt en dan komt de zon op. Dat is echt prachtig.”

PRAKTISCH

Logeren: Elkin Creek Ranch is open voor bezoekers van 1 juni tot eind september. Alle tarieven zijn inclusief drie maaltijden per dag. Per volwassene betaal je 190 Canadese dollar (CAD) per nacht, voor kinderen van 7 tot 13 jaar tel je 150 CAD per nacht neer. Kinderen jonger dan 7 jaar slapen gratis op de kamer van de ouders. Daarnaast bieden Christine en Hendrik ook nog meerdaagse pakketten aan, al dan niet met dagelijkse paardrijtochten.

8160 Nemaiah Valley Road, V0l 1X0 Nemaiah Valley, British Columbia, Canada

www.elkincreekranch.com

Vervoer: Een bezoek aan Elkin Creek Ranch combineer je het best met een roadtrip door British Columbia (BC). Dagelijks zijn er vanuit Amsterdam rechtstreekse vluchten naar Vancouver en Calgary, de meest populaire vertrekpunten voor een ontdekkingsreis door het westelijke deel van het land.

Betalen: Je betaalt met Canadese dollar of kredietkaart. Momenteel staat de Canadese dollar vrij laag en daar kan je profijt uit halen: 1 CAD = 0,67 euro).

Klimaat: De populairste periode om BC te bezoeken loopt van begin mei tot eind september. Fervente skiërs kunnen in de winter zeker ook hun hart ophalen in skigebieden als Banff, Whistler en Revelstoke.

MUST SEES IN BRITISH COLUMBIA

1. De Rocky Mountains vormen de grens tussen de provincies British Columbia en Alberta. Veel toeristen komen toe in Calgary (Alberta) en pikken daar de huurwagen op om via de ‘Rockies’ verder naar het westen te trekken. Halt houden in de bergdorpjes Jasper, Banff en Lake Louise is een must.

2. Aandacht, wijnliefhebbers! De Okanagan is de zonovergoten wijnregio van Canada. Verkoeling vind je in de grote meren in de streek, die in de zomermaanden flink opwarmen.

3. De Fraser-rivier vloeit van de Rockies westwaarts naar de kust. Doorheen de Fraser Canyon loopt een van de mooiste routes van het land, langs piepkleine pittoreske Wild Westachtige dorpjes als Ashcroft, Lytton en Lillooet.

4. Vancouver is de grootste stad van BC. Deze multiculturele metropool grenst zowel aan de kust als aan de bergen en herbergt tal van boeiende musea, uitstekende restaurants en mooie parken.

5. Voor de westkust ligt Vancouver Island. Het eiland, dat ongeveer even groot is als België, is een mekka voor foodies en natuurliefhebbers en de uitverkoren bestemming voor walvisspotters. Victoria, de hoofdstad van BC, is een prettig stadje in het zuiden van het eiland.