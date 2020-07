Viroloog Steven Van Gucht zegt dat je wèl veilig kan reizen en geeft aantal tips mee

Reizen

Nu hier en daar in Europa nieuwe brandhaarden van het coronavirus opduiken, raadt viroloog Marc Van Ranst aan om liever niet op reis te gaan . Zijn collega Steven Van Gucht van Sciensano is het daar niet mee eens. “Ik denk dat het wèl mogelijk is om op een veilige manier te reizen”, zegt Van Gucht, die ook een aantal tips geeft. “Zelf ga ik op wandelvakantie in de bergen.”