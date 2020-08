Virgin Galactic hoopt op eerste toeristische ruimtevlucht begin volgend jaar SPS

04 augustus 2020

09u21

Bron: Belga 0 Reizen Miljardair Richard Branson gaat waarschijnlijk volgend jaar mee met een ruimteschip van zijn ruimtevaartbedrijf. Virgin Galactic wil dit najaar nog bemande testvluchten uitvoeren. Als die succesvol zijn, kan Branson begin volgend jaar als passagier mee met een vlucht.

Virgin Galactic wil toeristen naar de bovenkant van de dampkring brengen, vele tientallen kilometers boven de aarde. Daar kunnen ze gewichtsloosheid ervaren. Zo’n zeshonderd mensen hebben een kwart miljoen dollar (ruim 212.000 euro) op tafel gelegd om een plaats aan boord te reserveren.

Het ruimtevaartuig van Virgin Galactic wordt door een vliegtuig omhooggebracht en wordt dan op grote hoogte afgeworpen. Daarna vliegt het op eigen kracht verder. Het toestel moet uiteindelijk landen in Spaceport America in een woestijn in New Mexico.

De vlucht met Branson kan volgens het ruimtevaartbedrijf in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden. Zo’n trip zou een belangrijke stap zijn voor het bedrijf. Dat concurreert met ondernemingen als Blue Origin, dat ook met toeristen naar de ruimte wil.

Ruimtevaart was voorheen het domein van overheden, maar inmiddels zien ook steeds meer bedrijven er brood in. Zo houdt SpaceX zich bezig met het goederenvoer naar de ruimte. Dat bedrijf heeft ook al astronauten naar internationale ruimtestation ISS gebracht.

Mach 3

Gisteren maakte Virgin Galactic al bekend dat het zich nu ook wil toespitsen op ultrasnel passagierstransport. Het onthulde een voorlopig ontwerp voor een supersonisch jetvliegtuig dat tot 19 mensen tegelijkertijd kan vervoeren aan mach 3, oftewel drie keer sneller dan het geluid. De toestellen zouden dus een topsnelheid van 3.578 kilometer per uur moeten halen. Reizigers zouden zo op anderhalf uur van Londen naar New York kunnen reizen.