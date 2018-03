Vijftigtal vluchten op Madeira afgelast door storm sam

03 maart 2018

23u41

Op het Portugese eiland Madeira zijn vandaag m instens 50 vluchten afgelast omwille van hevige rukwinden. Dat meldt de uitbater van de luchthaven.

Volgens Portugese weerkundige diensten zullen de stormwinden nog tot en met morgen het eiland blijven teisteren. Een voetbalwedstrijd in tweede divisie is morgen afgelast, omdat de ploeg van Madeira niet kon afreizen naar Lissabon.

Woensdag werd een Britse toeriste van 60 jaar door een golf op het strand Fomosa in Madeira de zee in gesleurd. Haar lichaam is nog steeds niet teruggevonden, maar de zoektocht gaat door.