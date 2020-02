Vijf tips om goed voorbereid op skireis te vertrekken HAA

21 februari 2020

15u56 0 Reizen Traditioneel is de krokusvakantie het moment waarop heel wat landgenoten de sneeuw opzoeken. Velen nemen hiervoor de wagen. Wie goed voorbereid is, kan met een gerust hart vertrekken. Daarom: vijf tips om veilig naar de wintersportgebieden te rijden. We geven ook mee waar en wanneer de meeste files worden verwacht.

1. “Kies voor winterbanden, want die bieden een betere grip en een kortere remafstand”, zegt Stefaan Moonen van bandenfabrikant Bridgestone. “Op gladde wegen zijn die geen overbodige luxe. Neem zeker ook sneeuwkettingen of -sokken mee, die zijn in een aantal bergpassen verplicht. Zorg ook dat je de nodige milieustickers of -vignetten hebt.”

Ook VAB wijst erop dat in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk winterbanden verplicht zijn bij winterse weersomstandigheden. “Zorg er dus voor dat je auto hier zeker mee uitgerust is als je in deze landen rijdt.”

2. Check vooraf niet alleen de banden, maar ook de remvloeistof en batterij van je wagen. Je neemt best ook startkabels mee.

3. Zorg dat je een goeie set tools in de wagen liggen hebt, zoals een ijskrabber, handschoenen, een lamp, een schop, slotontdooier en dekens voor iedereen in de wagen. Je wil voorbereid zijn op mogelijke files.

4. Los van mogelijke sneeuwvoorspellingen: kies een goed vertrekmoment. Check de piekmomenten op de wegen naar je bestemming en probeer de drukste tijdstippen te vermijden. Onthoud ook: ’s nachts rijden in winterse omstandigheden is extra gevaarlijk.

5. Pas je rijstijl aan: rij kalm en extra gecontroleerd, bruuske manoeuvres zijn te vermijden. Hou steeds voldoende afstand. Vertraag vóór bochten en versnel zeker niet in bochten.

Druk verkeer

Voor wie dit weekend naar de bergen vertrekt: de meeste files worden morgen verwacht. Ook in veel scholen in delen van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en de Alpenregio in Frankrijk begint dan de krokusvakantie. Mobiliteitsclub VAB verwacht in eigen land vooral drukte op de E411 richting Ardennen en druk verkeer in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.

Er wordt morgen druk verkeer verwacht ten oosten van Lyon op de A40 Mâcon-Chamonix en op de A43 Lyon-Chambéry. Vooral de laatste kilometers op de N85 Grenoble-Gap en de N90 Albertville-Bourg St. Maurice bij Moûtiers verwacht VAB files.

In Duitsland wordt het morgen druk met kans op files in Zuid-Duitsland richting Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Zwitserland en Oostenrijk wordt druk verkeer verwacht. De grootste verkeersdrukte zou plaatsvinden tussen 10 en 18 uur.

Het zwaartepunt van de terugtocht valt op zaterdag 29 februari: een ‘oranje dag’ in Oost-Frankrijk en vooral in de Alpenregio. Elders in Frankrijk verwacht men geen problemen voor de terugkeer. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt druk verkeer verwacht, met kans op files, op vrijdag 28 februari en zaterdag 29 februari richting noorden vooral tussen 10 en 18 uur.

