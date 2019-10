Vijf nieuwe bestemmingen vanuit luchthaven Brussel-Charleroi HR

25 oktober 2019

09u22

Bron: Belga 3 Reizen Vanaf zondag voegt de luchthaven ‘Brussels South Charleroi Airport’ vijf nieuwe bestemmingen toe aan het aanbod. De nieuwe routes gaan richting Israël, Georgië, Oostenrijk, Martinique en Guadeloupe.

Wizz Air en Ryanair voegen vanuit Brussel-Charleroi de bestemmingen Koetaisi (Georgië) en Tel Aviv (Israël) toe aan het aanbod, met respectievelijk twee en vier vluchten per week.

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Laudamotion vestigt zich officieel in Brussels South Charleroi Airport en lanceert er zijn allereerste route met zes wekelijkse vluchten naar Wenen.

Het Belgische Air Belgium start vanaf 7 december met de Airbus A340 de eerste transatlantische vluchten vanuit Brussel-Charleroi naar Fort-de-France (Martinique) en Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Deze bestemmingen krijgen twee vluchten per week, aldus de luchthavenuitbater.