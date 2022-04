Vietnam pakt uit met langste glazen brug ter wereld

De Bach Long-brug is 150 meter hoog en overspant een kloof tussen twee bergen. Het is de nieuwste toeristische attractie van het district Moc Chau in het noordwesten van het land, op 200 km van Hanoi.

“We hebben al een dossier ingediend om de brug op te nemen in het Guinness Book of Records”, vertelt Mai Tri Tue, adjunct-directeur van het plaatselijke bureau voor toerisme in het district Moc Chau. Tot nu toe is het wereldrecord in handen van een 526 meter lange glazen brug in de Chinese provincie Guangdong - die in 2020 werd geopend. De hoogste glazen brug ter wereld bevindt zich in de Chinese provincie Hubei.