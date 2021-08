Vierde zelfmoord in anderhalf jaar tijd: futuristische trappentoren in New York sluit mogelijk definitief de deuren

Vier zelfmoorden in anderhalf jaar tijd: The Vessel, een futuristische trappentoren in de vorm van een honingraat, sleept een kwalijke reputatie met zich mee. De ontwerper overweegt nu om de attractie in New York definitief te sluiten.

Het laatste slachtoffer viel vorige donderdag te betreuren. Een veertienjarige jongen rende samen met zijn zus de trappen op. Plots sprong hij echter van de achtste verdieping naar beneden.

“Een van mijn collega’s had nog gezegd dat ze niet mochten rennen in The Vessel en dat ze bij hun ouders moesten blijven”, vertelt een bewaker. “Na de feiten heb ik zijn ouders gezien. De moeder huilde en was in alle staten, de vader bleef sprakeloos achter.”

De tiener sukkelde in het verleden met depressies en had al enkele zelfmoordpogingen achter de rug. Eerder hadden ook een 21-jarige Texaan, een 24-jarige vrouw uit Brooklyn en een 19-jarige student uit New Jersey de open constructie gebruikt om zich van het leven te beroven.

Om zulke tragedies te voorkomen, werden in het verleden al experts in zelfmoordpreventie ingeschakeld. Er kwamen ook extra bewakers, die er speciaal op getraind waren om onrustwekkende signalen te herkennen. Het gebouw bleef na de vorige tragedie in januari vier maanden dicht om alles op punt te stellen. Tevergeefse inspanningen, blijkt nu.

“We zijn kapot van dit nieuws en leven mee met de nabestaanden van het slachtoffer. Er komt zeker en vast een grondig onderzoek. We dachten dat we er alles aan gedaan hadden om dit te voorkomen”, stelt een woordvoerster.

Volgens Lowell Kern, de voorzitter van de buurtorganisatie, klopt dat laatste niet. Er lag immers een voorstel op tafel om de glazen barrières fors te verhogen. “Maar dat is niet gebeurd, vraag me niet waarom.”

‘The Vessel’ maakt deel uit van Hudson Yards, een gigantisch nieuw vastgoedproject in Manhattan. De bouw van de zestien verdiepingen (met 154 korte trappen en 2.500 treden; nvdr) kostte ruim 165 miljoen euro. In maart 2019 vond de prestigieuze opening plaats.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

