Vier op de tien Belgen willen deze zomer naar het buitenland, maar kan dat ook? Steven Van Gucht blikt vooruit

Weer schip vastgelo­pen voor kust van Mauritius, race tegen de klok om ernstige vervuiling te vermijden

8 maart Een vissersschip met 130 ton stookolie aan boord is gestrand voor de kust van Mauritius. Het is de tweede keer in circa zeven maanden tijd dat het eiland wordt geconfronteerd met een scheepsongeluk waarbij de toeristische tropische kusten met ernstige vervuiling worden bedreigd. Kustwacht en leger zijn maandag druk in de weer om de olie weg te pompen.