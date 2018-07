Vier fietsende toeristen doodgereden in Tadzjikistan, mogelijk Nederlanders sam

29 juli 2018

18u02

Bron: belga 0 Reizen In het zuiden van Tadzjikistan zijn vier buitenlandse toeristen omgekomen nadat ze op de fiets werden aangereden door een auto. Er circuleren ook berichten over een aanval, maar die zijn niet bevestigd.

Bij de aanrijding raakten ook drie toeristen gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het arme centraal-Aziatische land. "Drie buitenlanders stierven ter plekke en een andere is in het ziekenhuis gestorven", luidt het.

De groep toeristen bestond uit twee Amerikanen, twee Nederlanders en drie anderen van wie de nationaliteit niet werd vrijgegeven. Het is niet duidelijk welke nationaliteit de dodelijke slachtoffers hebben. De bestuurder van de auto sloeg op de vlucht.

Aanval?

Opmerkelijk: het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat een verkeersongeluk slechts één piste is, en dat andere versies van het incident worden onderzocht. In de media is ook sprake van een aanval, maar die berichten zijn niet bevestigd.