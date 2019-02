VIDEO. Wanhopige toeristen moeten verbijsterd toezien hoe cruiseschip zonder hen vertrekt Karen Van Eyken

27 februari 2019

12u13

Bron: News.com.au, KameraOne 0 Reizen Het loont altijd om op tijd te komen, zeker wanneer je een vlucht moet halen of - zoals in dit geval - een cruiseschip. Dat mocht een koppel ondervinden dat 45 minuten te laat toekwam in een haven op de Bahama’s. Op videobeelden is te zien hoe de verbouwereerde toeristen het schip voor hun neus zagen vertrekken.

Een passagier aan boord van een ander cruiseschip kon het incident, dat eerder deze maand plaatsvond, filmen.

Volgens die persoon begon het grondpersoneel om 16u15 lokale tijd met het ophalen van de loopbrug die het schip met de kade verbindt. Vijf minuten nadat de deuren waren gesloten en het schip aanstalten maakte om te vertrekken, arriveerde het echtpaar in de haven en besefte al snel dat de situatie er erg penibel uitzag.

De radeloze man en vrouw begonnen hevig te zwaaien in een poging om het tij nog te keren. Maar de ‘Symphony of the Seas’ van maatschappij Royal Caribbean kende geen genade. Enkele minuten later weerklonk de hoorn en voer het schip onverbiddelijk weg. Het achtergelaten duo zocht nog tevergeefs hulp bij enkele havenarbeiders, maar het koppel bleef uiteindelijk helemaal alleen achter op de kade.

Wat te doen?

Hoe moesten deze passagiers het nu aanpakken om hun reis op het schip te kunnen verderzetten? Of wat kan je zelf doen, moest je je in de toekomst ooit in deze hachelijke situatie bevinden?

Het beste advies is om het noodnummer van de cruisemaatschappij op te slaan op je smartphone. Dit telefoonnummer staat altijd vermeld op de informatiebrochures, dus zorg ervoor dat je het bij de hand hebt van zodra je van boord gaat om deel te nemen aan een excursie. Mis je bij terugkomst toch de boot, dan moet je onmiddellijk het noodnummer bellen zodat je met de verantwoordelijken van het schip een plan van aanpak kan afspreken.

Heb ook altijd jouw kredietkaart en paspoort (of een kopie ervan) bij de hand wanneer je van boord bent, want in dit geval ga je ze zeker nodig hebben.

Je kan het schip opnieuw vervoegen bij de volgende aanleghaven en de vertegenwoordigers van het schip en de cruisemaatschappij zullen je daarbij helpen. Maar dit gaat jou wel geld kosten, denk maar aan vervoer en extra accommodatie.

Dus nogmaals: op tijd komen loont echt!