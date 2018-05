VIDEO: Segways zijn geliefd aan de kust Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

27 mei 2018

21u52

Bron: VTM NIEUWS 1 Reizen Segways zijn tegenwoordig erg geliefd aan de kust. Kinderen houden ervan dat ze recht kunnen staan en niet de hele tijd neerzitten in een gocart. Toch durven niet alle verhuurfirma's er al in te investeren, uit schrik dat de hype snel over zal zijn.

Wie bij dit mooie weer naar de kust geweest is, heeft vast en zeker enkele segways zien passeren. De toestellen werken als volgt: leun je naar voren, dan ga je vooruit, leun je naar achteren, dan vertraag je. De meeste toestellen remmen automatisch bij 15 tot 18 kilometer per uur, want dan heb je geen aparte verzekering nodig.

Segways zijn dit jaar, net als hoverboards een echte hype aan de kust. Maar toch investeren niet alle verhuurders van gocarts erin. “Het is niet duidelijk of ze toegelaten zijn op de dijk en we investeren ook liever niet in iets dat binnen enkele jaren niet meer rendeert”, klinkt het.

Helm niet verplicht

Voor segways, en ook hoverboards en éénwielers wordt het aangeraden om een helm te dragen. Het is echter niet verplicht en er zijn dan ook amper mensen die effectief een helm dragen.