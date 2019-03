VIDEO. Mostar, de stad die Parijs van de troon stoot als meest romantische stad ter wereld Redactie

De Amerikaanse reiswebsite Matador Network maakte een oplijsting van steden die onderschat worden. Daarbij zetten ze Mostar, in het zuiden van Bosnië en Herzegovina, op nummer één van de meest romantische stad ter wereld. Een toeristische gids vindt dat helemaal terecht. “Ik ben het er absoluut mee eens dat Mostar romantisch is. Het is een zeer interessante stad, met veel geschiedenis en veel interessante plaatsen”. Dus vergeet Parijs, de volgende romantische citytrip gaat naar Mostar.