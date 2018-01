VIDEO: In deze skilift wil je écht niet zitten sam

Niet alleen ons land werd geplaagd door stormweer. In Oostenrijk waaide het zo hard dat in sommige gebieden skiën onmogelijk was. In deze video is te zien hoe takken de pistes versperren en de wind zo lelijk huishoudt dat skiliften extreem schommelen.

