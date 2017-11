VIDEO: Een betoverend spektakel met meer dan een miljoen lichtjes, dat ziet er zo uit sam

De Royal Botanical Gardens in het Britse Kew zijn omgetoverd tot een winters wonderland. Bezoekers kunnen genieten van een lichtspektakel met meer dan een miljoen lichtjes, waaronder creaties die bewegen op de maat van de muziek. Maar liefst 26.000 lichtjes worden zo apart aangestuurd, terwijl 24 luidsprekers de bezoekers mee onderdompelen in de magische sfeer.

