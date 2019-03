VIDEO. 300 Belgen zitten vast in het buitenland na annulering vluchten Boeing 737 MAX 8 Redactie

13 maart 2019

14u05

Bron: VTM Nieuws 0

Gisteren kondigden verschillende landen aan dat de Boein 737 niet meer in hun luchtruim werd toegelaten na onduidelijkheid over de oorzaak van de crash van zo’n type toestel in Ethiopië afgelopen weekend. Uiteindelijk werd beslist om het vliegtuig uit het hele Europese luchtruim te houden. Op dat moment hinger er echter nog een aantal Max 8's in de lucht die op weg waren naar Brussel. Die toestellen moesten omgeleid worden en op een andere plek landen. Daardoor zitten nu zo’n 300 passagiers van luchtvaartmaatschappij TUI vast in Spanje en Italië. TUI verzekert dat de passagiers naar Brussel zullen worden gebracht met een ander toestel.