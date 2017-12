VIDEO: 3.000 euro per nacht: neem een kijkje in deze extra luxueuze kampeerplaats sam

In Beverly Hills biedt een hotel een 'stedelijke kampeerervaring' aan waarbij je op het dak kan slapen in een tent. Voor een overnachting rekent het Beverly Wilshire Hotel zo'n 3.000 euro per nacht, inclusief kaviaar, champagne, een rijkelijk ingerichte tent én een 'kampvuur'.

