Verzoening bij Brussels Airlines nog ver weg, vakbonden eisen concreet voorstel SVM

07 mei 2018

19u30

Er is nog geen verzoening opgestart binnen het sociaal conflict bij Brussels Airlines. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. De directie overhandigt morgen een nieuwe tekst aan het verzoeningscomité en gaat volgende maandag weer rond de tafel zitten.

"We vinden de dialoog erg belangrijk", aldus Brussels Airlines-woordvoerster Kim Daenen. "Het gaat hier om de toekomst van het bedrijf, en het is belangrijk dat we werken aan de eisen van de piloten om tot een oplossing te komen."

De vakbonden eisen ondertussen een concreet voorstel van de directie. "Alles zit muurvast, we eisen een efficiënt voorstel om uit de impasse te geraken. En dat lijkt met een nieuwe verzoening niet het geval", zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond LBC-NVK. Hij heeft het over "spelletjes van de directie".

"Wil Lufthansa nog wel investeren?"

De vakbonden eisen ook duidelijkheid over de plannen van het Duitse moederbedrijf Lufthansa met Brussels Airlines. "Wil Lufthansa nog wel investeren in Brussels Airlines? De directie moet een duidelijk toekomstperspectief geven aan de mensen hier", aldus Buekenhout.

Dezelfde boodschap klinkt bij Anita Van Hoof van de socialistische BBTK. "We hebben een sterk mandaat van de piloten. De directie kan zo'n sterk signaal niet negeren", zegt ze. "Enkel een verzoening gaat niet helpen. Er is nood aan een nieuw voorstel. Waarom gaan ze niet met de vakbonden rond de tafel zitten?"

De pilotenvakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend vanaf vrijdag 11 mei. Of het ook tot een staking komt, is nog niet duidelijk.