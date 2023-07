Verzengende hitte in Griekenland en Cyprus, Akropolis gesloten wegens gevaar voor zonnesteek

“Sommige dakkoffers fluiten al bij 30 km/u, andere pas bij 130”: waar moet je op letten wanneer je een dakkoffer koopt of huurt?

Altijd plaats te kort in de koffer wanneer je op reis gaat? Dan is een dakkoffer op je auto een handige oplossing. Het irritante gefluit en de hogere brandstof- of elektriciteitskosten moet je er wel bij nemen. Of niet? Is het bovendien verstandiger om zo’n koffer te huren of te kopen? En zijn er nog andere oplossingen? We vroegen goede raad aan Kristof Vandenhende, die zich toelegt op de verkoop en verhuur van dakkoffers: “Bezitters van elektrische wagens kiezen nu vaak voor dit alternatief.”