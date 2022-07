Vertraging en personeelstekort veroorzaken kofferchaos op Schiphol, luchthaven zet kantoorpersoneel in

Vakbonden dreigen met nieuwe acties bij Brussels Airlines

Een driedaagse staking bij Brussels Airlines is nog maar enkele dagen afgelopen, of daar duiken al mogelijke nieuwe acties op. De vakbonden zeggen maandag dat ze “de sociale vrede in de nabije toekomst niet kunnen garanderen”, omdat de directie van de luchtvaartmaatschappij volgens hen de onderhandelingen over het verlichten van de werkdruk over de zomer wil tillen.

27 juni