Verse sneeuw voor de Alpen in de krokusvakantie SVM

28 februari 2019

18u05

Bron: Noodweer Benelux 11 Reizen Niet alleen in België is het weer omgeslagen, ook de Alpen tonen een heel ander gelaat. Tijdens de krokusweek -traditioneel de belangrijkste wintersportvakantie voor de Belgen- wordt het in de Alpen wisselvallig. “De temperaturen gaan naar beneden en op de meeste plaatsen valt een verse laag sneeuw. De mutsen en sjaals kunnen dus best ingepakt worden”, aldus Lander Van Tricht van Noo dweerBenelux.

In januari viel er in de oostelijke Alpen veel meer neerslag dan normaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat er momenteel in de bergen nog steeds meer sneeuw ligt dan gemiddeld, ondanks het droge en zachte weer van de afgelopen weken. In de westelijke en zuidwestelijke Alpen is dat een ander verhaal. Daar verliep januari droger dan normaal en viel er afgelopen weken eveneens weinig neerslag. In die regio’s ligt er nu minder sneeuw dan normaal.

Sneeuwkwaliteit vrij goed

Afgelopen dagen klom de nulgradengrens in de Alpen tot boven de 3.000 meter. Dat is uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. Aangezien de aangevoerde lucht erg droog was onder het krachtig hogedrukgebied bleef de kwaliteit van de sneeuw vrij goed. “De sneeuw transformeerde immers meteen in waterdamp in plaats van te smelten. Het resultaat was dat er geen smeltwater aanwezig was om zogenaamde ‘papsneeuw’ te creëren”, aldus de weerman van NoodweerBenelux.

Invloed Atlantische lagedrukgebieden neemt toe

Na de dominantie van een krachtig hogedrukgebied neemt de invloed van de Atlantische Oceaan komende dagen toe vanaf het westen. De motor hiervan is een activerende straalstroom, een band met een zeer hoge windsnelheid op ongeveer 10 kilometer hoogte.

Morgen valt er al wat neerslag langsheen de noordzijde. Het zwaartepunt ligt in Zwitserland en Oostenrijk, met langs de noordwestelijke hellingen 20 à 30 centimeter verse sneeuw boven de 1.000 meter. Ook de Franse Alpen krijgen wat sneeuw, in Italië blijft het droog. Samen met de neerslag wordt de aangevoerde lucht ook gevoelig kouder, waardoor de nulgradengrens zakt van 3.000 tot ongeveer 1.800 meter.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trekt de neerslag weg naar het oosten. Overmorgen blijft het overwegend droog. De neerslag passeert dus voor het zwaartepunt van het verkeer richting de Alpen.

Wisselvallig wintersportweer

Zondag passeert een actieve neerslagzone ten noorden van de Alpen, waardoor het tijdelijk nog droog blijft in de bergen. Hoge wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen die tijdelijk terug stijgen, de wind komt immers van over de Middellandse Zee.

Vanaf maandag gaat het roer echter om en komt er een zogenaamde westcirculatie tot stand. Verschillende neerslagzones trekken dan van west naar oost over de Alpen en zorgen met regelmaat van de klok voor verse sneeuw. “In eerste instantie lijkt deze neerslag het meest actief in de Franse Alpen, maar in de loop van de week zal het ook in Zwitserland, Oostenrijk en Italië sneeuwen. Mogelijk valt er gedurende de week meer dan 50 centimeter verse sneeuw boven de 1.500 meter”, besluit Van Tricht.

Meer over Alpen

weer