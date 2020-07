Verkeersdrukte in Europa: hier staat er file Karawankentunnel richting Slovenië voorlopig grootste knelpunt HAA

18 juli 2020

10u45

Bron: Belga 19 Reizen Op de A11 richting Slovenië bij de Karawankentunnel verlies je meer dan 2 uur 25 minuten in de files. Dat is meer dan dubbel zoveel als vorig jaar, zegt mobiliteitsclub VAB in een balans over de verkeersdrukte richting vakantiegebieden.

In Frankrijk begint het verkeer op de Autoroute du Soleil toe te nemen, maar is het nog een stuk minder druk dan vorig jaar. Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er een verliestijd van 1 uur 20 minuten. Op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje is er 1 uur 10 minuten vertraging. Vorig jaar was dat nog 3 uur vertraging. Op de route Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand is er 1 uur 20 minuten vertraging en op de route Parijs - Narbonne via Limoges 1 uur 15 minuten vertraging. Voor de Mont Blanctunnel is er geen vertraging.

In Duitsland is er deze voormiddag druk verkeer tussen München en Salzburg in het zuiden van het land. Ook richting Denemarken op de A7 Hamburg - Flensburg loopt de wachttijd fel op.

In Oostenrijk moet je rekening houden met 25 minuten vertraging op de A10 Salzburg-Villach en nog eens 2 uur 25 minuten tijdverlies voor de Karawankentunnel richting Slovenië bij Villach (A11). Dat is meer dan dubbel zoveel als vorig jaar. Je verliest ook 25 minuten op de B179 (Fernpass) richting Innsbruck.

In Zwitserland heb je op de route Bazel - Como via de Gotthardtunnel 55 minuten vertraging. Vorig jaar was dat op dit moment nog 2 uur 15 minuten.

