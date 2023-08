Verhaal van Vlamingen die roos met verlovingsring in Spanje vonden krijgt happy end: eigenaars van ring melden zich

UpdateAfgelopen weekend brachten we het unieke verhaal van de Vlaamse Ann Van Campfort die tijdens een boottochtje met haar familie in het Spaanse Javea een plastieken roos in het water terugvond. Aan de roos hing een papiertje met daarop ‘Wil je met me trouwen?’ in het Spaans geschreven. In de bloem zat ook een verlovingsring. Van Campfort contacteerde onze redactie in de hoop de eigenaar van de ring te vinden, en dat is bij deze ook gelukt. De tortelduifjes achter het huwelijksaanzoek zagen het artikel van HLN passeren en hebben zich nu gemeld.

KIJK. Een kleine reconstructie in het zwembad: Vlaamse toeristen vonden roos met ring in Spanje

Ann Van Campfort uit Kapellen maakte afgelopen zaterdag samen met haar schoonfamilie een boottochtje in de baai van Portitxol in Javea, in de Zuid-Spaanse provincie Alicante. De groep besloot halt te houden om even te gaan zwemmen, maar Ann – die zeeziek was geworden – bleef in de boot wachten. Op dat moment zag ze de plastieken roos in het water dobberen. “Er hing een Spaanse boodschap aan: ‘Quieres casarte conmigo?’ oftewel ‘Wil je met me trouwen?’. Toen ik de roos nog wat beter bekeek, zag ik dat het eigenlijk een doosje was. Ik deed het open en er zat een verlovingsring in”, aldus Ann.

Volledig scherm Ann Van Campfort vond de roos met daarin de verlovingsring in het water tijdens een boottochtje in het Spaanse Javea. © Ann Van Campfort

Huwelijksaanzoek onder water

De oproep van Ann heeft het gewenste resultaat, want de eigenaars van de verlovingsring hebben zich ondertussen bij onze redactie gemeld. Het gaat om de Franse Santène en haar Spaanse vriend Daniel, die in Valencia wonen. Het koppel ging naar verluidt afgelopen mei in Javea duiken. Daniel wou Santène verrassen door haar onder water ten huwelijk te vragen. De twee doken 10 meter diep, wat symbool stond voor de datum waarop ze elkaar leerden kennen: 10 november.

Maar zodra de tortelduifjes waren afgedaald, ontdekte Daniel dat hij de roos met de verlovingsring in het water was kwijtgespeeld. En zo kwam de ring – maar liefst drie maanden later – bij Ann terecht. “Ik herkende meteen het handschrift van mijn partner en de roos die hij voor mij had gekocht”, vertelt Santène over het moment waarop ze het artikel van HLN zag passeren. De Française benadrukt wel dat de ring in de roos louter emotionele waarde heeft. “Hij was niet zo duur, het was een ‘neppe’ ring die Daniel voor alle zekerheid had gekocht. De echte verlovingsring heb ik zelf”, zegt ze.

Ann, die op dit moment nog in Spanje is, is alvast erg tevreden dat de eigenaars terecht zijn, zo laat ze aan onze redactie weten. “Santène had me een berichtje gestuurd en ik heb haar laten weten dat ze me mag contacteren”, klinkt het. Voorlopig heeft Ann nog geen antwoord gekregen, dus het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier de Vlaamse toeriste de gevonden ring aan de eigenaars zal bezorgen.

