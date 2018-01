Vergeet handdoekje leggen aan het zwembad, vanaf nu kan je ligzetel online reserveren Brecht Herman

29 januari 2018

Binnenkort is het mogelijk om op voorhand het beste ligbed aan het zwembad te reserveren. Touroperator Neckermann lanceert eind februari de service in twee hotels. Tegen de zomer zal het in dertig hotels mogelijk zijn.

Gedaan met de ochtendlijke stormloop met handdoek richting ligbedden aan het zwembad. Neckermann lanceert een nieuwe service, waarbij vakantiegangers op voorhand hun favoriete ligzetel online kunnen reserveren, met behulp van een kaart waarop de windrichtingen staan aangeduid. Zo kunt u inschatten op hoeveel uren zon elk bed kan rekenen.

"Het is een nieuwe vorm van dienstverlening, waarbij we onze klanten zoveel mogelijk ‘quality time’ willen bezorgen", zegt Nathalie Meert van Neckermann. "Er zijn altijd voldoende ligbedden, maar als je met het hele gezin naast elkaar aan het zwembad wil liggen, is dat niet altijd evident. Met de online reservatiemogelijkheid komt daar nu verandering in. Het is ook interessant voor toeristen die graag een uitstap maken en nadien nog graag op hetzelfde bed willen liggen."

Voor het hele verblijf betaal je 25 euro voor een ligstoel. Per hotel zal hoogstens twintig procent van alle bedden voor reservatie beschikbaar zijn. Er blijven dus voldoende vrije stoelen voor wie niet op voorhand geboekt heeft. Vanaf februari kan je de service boeken in Sunprime Atlantic View in Gran Canaria en Sentido Aequora in Lanzarote. Deze zomer zal het in dertig hotels mogelijk zijn. Bedoeling is om het nieuwe initiatief op termijn in nog meer hotels aan te bieden.