Vergeet de gewone citytrip, hier zijn de tien hipste buurten van Europa voor je volgende reis (en Antwerpen is erbij)

04 september 2018

18u16

De Britse krant The Independent tipt het Antwerpse Eilandje als een van dé hipste buurten van Europa. Vergeet de gewone citytrip, nu gaan we op reis naar hippe buurten. Deze tien kunt u op uw bucketlist zetten.

Het Eilandje, Antwerpen, België

Hebben Antwerpenaren dan toch gelijk met hun chauvinisme over 't Stad? Sinds de bouw van het Museum aan de stroom (MAS) kende Het Eilandje een serieuze opwaardering. Wie vanop de toren naar de buurt kijkt ziet een landschap vergeven van lofts, hippe koffiebars, restaurants en clubs. Veel van die zaken huizen in oude pakhuizen of herenhuizen.

Praga, Warschau, Polen

In de Tweede Wereldoorlog werd het centrum van Warschau grotendeels verwoest, maar aan de overkant van de rivier ontsnapte deze wijk bijna ongehavend aan de Duitse bezetting. De buurt is omgeven van grauwe appartementsblokken, oude bunkers en parken. Poolse creatievelingen ontdekten het stadsdeel dan ook als dé place to be voor de Poolse jeugd. Vandaag vindt u er de mooiste graffitikunst, het neonmuseum en oude pakhuizen omgevormd tot kunstgalerijen.

Mariahilf, Wenen, Oostenrijk

De Weense jeugd heeft de hippe buurt Leopoldstadt ingeruild voor Mariahilf. In deze voormalige joodse buurt vindt u de langste shoppingstraat van Wenen, vlak naast de Gumpendorfer Strasse, die beroemde kunstgalerijen huist. Middenin de buurt staat een oude Duitse FLAK-toren uit de tweede wereldoorlog, die luchtafweergeschut herbergde. Vandaag zit er een aquarium in de toren en vindt u op het dak een adembenemend zicht op de stad.

Finnieston, Glasgow, Schotland

In 2013 werd deze buurt op de kaart gezet bij de onthulling van de SSE Hydroarena, de vierde grootste concertarena ter wereld. Sindsdien gaat de buurt gebukt onder een new-found coolness, die de bewoners vaak naar lucht doet happen, want met die coolness komen drommen hippe stedelingen elke avond de buurt instromen.

Aarhus Ø, Aarhus, Denemarken

Deze buurt wordt gedomineerd door een ijsbergvormig appartementsgebouw, die vanuit zowat elk punt zichtbaar is. In de buurt vindt u een luxe-zwembadcomplex, een panoramisch overzichtspunt over de stad, talloze koffiebars en restaurants, volleybalvelden en een vermaard theater. Reisgidsen verwijzen dan ook naar Aarhus Ø als een citytripbestemming op zich.

Amsterdam-Noord, Amsterdam, Nederland

Al wie zichzelf hip wil noemen, moet geregeld in Amsterdam vertoeven, dat wisten we. Maar eigenlijk is Amsterdam-Noord de plek waar menig jonge stedeling vertoeft. Met een ferry over het water vanuit het Centraal Station, of een trip met de nieuwe Noord/Zuid-metrolijn is Amsterdam-Noord verbonden met het drukke toeristische stadscentrum. De buurt is bekend voor prikkelende architectuur zoals het EYE filmmuseum en edgy hotels.

Beyoğlu, Istanboel, Turkije

Istanboel wordt vaak de mooiste stad van Europa genoemd, en dat kan kloppen. Deze kleurrijke buurt werd opgewaardeerd door 'The Istanbul Foundation for Culture', en is vandaag hét cultureel centrum van Turkije. Met het Pera Museum, The Stay Late Antiquity en talloze andere culturele hotspots moet de buurt meerwaardezoekende jongeren van zich afslaan.

Grünerløkka, Oslo, Noorwegen

'De hipsterhemel' noemen de Noren deze buurt van Oslo. Aan de oevers van de Akerselva-rivier vindt u hét culinaire centrum van de stad. De Oslo Food Hall heeft 30 vermaarde verkoopcentra voor felbegeerde vlezen en pasta's. Andere straten zijn vergeven van de vintage koffiebars en kunstgalerijen.

Metelkova, Ljubljana, Slovenië

In de oude militaire kazernes van Metelkova wonen reeds decennia anarchistische krakers, die het jachtige Sloveense leven achter zich willen laten. Daar kwamen kunstenaars gretig op af om hun nieuwste werken te presenteren. Het resultaat? Metelkova werd dé culturele hub van Ljubljana. Vandaag is de buurt vooral bekend voor lgbt-evenementen in een vaak conservatief land.

Västra Hamnen, Malmö, Zweden

12.000 mensen wonen in deze innovatieve buurt die volledig CO 2 -neutraal is. Met biogas en wind- en zonne-energie staat de buurt volledig zélf in voor zijn energievoorziening. Hotels in Västra Hamnen komen met een gratis te gebruiken vouwfiets, want in de straten is de auto meer uitzondering dan regel geworden.