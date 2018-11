Vergane Australische glorie: van paradijselijk luxeresort tot troosteloze bouwval Joeri Vlemings

12 november 2018

Dromen van een onvergetelijke vakantie Down Under mág. Wie zich zo'n verre reis kon permitteren in de jaren 90 bracht misschien een paar dagen door in het luxueuze Iwasaki Resort in Yeppoon aan de Australische Capricorn Coast. Genietend van het grootste openluchtzwembad in de zuidelijke hemisfeer. Nu ligt die ooit zo glanzende toeristenparel er troosteloos bij, al twee jaar smachtend naar renovatie.

Yeppoon ligt in de Australische deelstaat Queensland, tussen Cairns en Brisbane, aan de Steenbokskeerkring. In de zuidelijke tropen dus, maar met minder hoge temperaturen en een minder extreme luchtvochtigheid dan in het noorden van Queensland, met Cairns als bekendste kuststad. Het was daar dat de rijke Japanse zakenman Yohachiro Iwasaki in 1971 een stuk land van 930 hectare kocht, zo’n 9 kilometer ten noorden van Yeppoon. Iwasaki wilde er een luxeresort neerpoten. Met honderden vakantie-units, met een Japanse tuin en restaurant, met nog andere eetgelegenheden en enkele bars, met een golfbaan van wereldklasse en met het grootste zwembad in de zuidelijke hemisfeer.

Aanvankelijk vonden de 6.000 inwoners het een goed idee, maar geleidelijk aan groeide er toch meer en meer tegenstand tegen het megaproject. Dat het, Wereldoorlog II indachtig, een Japanner was die zich kwam opdringen in Australië, hielp niet. Integendeel. Halverwege 1979 kwam Iawasaki zelf naar Yeppoon voor de eerstesteenlegging. Op 29 november 1980 ontplofte zelfs een bom op de bouwwerf. Het gevolg was een gat van zeven meter in de eerste bijna afgewerkte appartementsblok en meer dan een miljoen dollar (640.000 euro) schade. De hele onderneming liep daarna nog meer vertraging op en het resort kan pas jaren later dan gepland openen.

Toen het zover was, werd het vakantieoord in de jaren 90 en begin 2000 wel enorm populair. Op het hoogtepunt werden rijke Japanners bij de vleet met privéjets ingevlogen om zich onder te dompelen in de geneugtes van het luxeresort. Ook de Australiërs zelf kwamen er graag.

Maar enkele jaren na de millenniumwende begon het succes al te tanen. De Rydges Group nam het beheer van het complex over en verkocht het door aan de bekende wereldspeler Mercure. De noodzakelijke renovatie-investeringen kwamen er echter niet. Tegen 2010 waren de units zo verouderd dat er van de beloofde luxe voor de vakantiegangers niet veel overbleef. Met desastreuze reviews als gevolg. Het complete verval was ingezet.

De Japanse familie Iwasaki was nog altijd eigenaar en boog zich over nieuwe ontwikkellaarsplannen. Maar toen sloot in 2013 plots het naburige luxeresort op het idyllische Great Keppel Island de deuren om gelijkaardige redenen: het uitblijven van levensnoodzakelijke investeringen in renovatie. In 2016 hield uitbater Mercure het voor bekeken. Het Capricorn Resort van de familie Iwasaki ging eveneens dicht. Alleen het Japanse restaurant op het domein en de golfclub bleven nog open. Van de geplande heropbouw kwam voorlopig nog niks in huis.

Dat kon ook ene Steven Jenkins vaststellen, zo liet hij via Facebook weten, nadat hij in het weekend nog eens een kijkje was gaan nemen met zijn familie. “Als twintigers kwamen we hier vaak”, zegt hij in een video. “Iedereen kwam naar dit resort. Nu is het een ruïne.” Jenkins zei dat het hem schokte hoezeer het verval in amper twee jaar tijd was opgetreden. Met het lege zwembad als droeve blikvanger.

De gemeente moest een dubbele tegenslag slikken met de sluiting van haar twee kroonjuwelen. De overheid zoekt nu investeerders om het Capricorn Resort nieuw leven in te blazen en de vergane glorie te herstellen. Voor een familiebedrijf als Iwasaki lopen de kosten te hoog op. De plaatselijke burgemeester gelooft alvast meer dan ooit in de toekomst van het ooit iconische vakantieparadijs. “Het is geen kwestie van of maar van wanneer”, zegt hij. Het terrein biedt nog vele mogelijkheden. De huidige accommodaties betrekken maar een klein deel van de 900 hectare in totaal, met maar liefst 18 kilometer ononderbroken kustlijn. Ook de heropleving van het resort op het Great Keppel Island zit er overigens aan te komen. “We zijn behoorlijk optimistisch, er staat heel wat op stapel”, aldus de burgemeester.