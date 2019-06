Verfrissing nodig? In deze gletsjer kan je zwemmen tussen glinsterende ijskristallen HR

28 juni 2019

13u56

Bron: Hintertux Gletscher 0 Reizen Wie tijdens de hittegolf nood heeft aan verfrissing, zoekt wellicht met plezier het zwembad op. Maar als zelfs dat voor jou nog niet genoeg verkoeling biedt, moet je beslist richting Tirol. Daar kan je zwemmen doorheen een natuurlijk ijspaleis. Dat ligt in een gletsjer, onder de skipiste.

Het klinkt misschien wat raar, maar het klopt wel degelijk. Op de Hintertuxer-gletsjer in Oostenrijk kan je niet alleen het hele jaar door skiën, ook onder de skipiste valt iets te beleven. Daar ligt namelijk een gigantsiche ijsgrot, voorzien van glinsterende ijskristallen, bevroren watervallen en reusachtige ijskamers.

In de ijsgrot ligt een klein en een groter gletsjermeer, en er stroomt een kanaal door waarin je kan varen, peddelsurfen en zelfs zwemmen. Je kan er in langs de zijkant van de skipiste, via een gletsjerspleet. Die werd in 2007 als bij toeval ontdekt. Na verkenningstochten en hier en daar wat werken ging een jaar later het Natur Eis Palast open.

Gedurende het hele jaar kan je tegen betaling rondleidingen krijgen in de ijsgrot, die op een hoogte van meer dan 3000 meter ligt. De temperatuur van het water ligt het hele jaar door rond de nul graden.

