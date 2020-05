Vereniging Vlaamse Reisbureaus: “Reissector in worstcasescenario pas in 2027 weer op normaal niveau” KVDS

19 mei 2020

19u58 4 Reizen De Vlaamse reissector zou in het beste geval tegen eind 2023 weer op een normaal niveau kunnen functioneren, maar in het worstcasescenario kan het duren tot 2027. Dat heeft CEO Koen Van Den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) gezegd aan VTM Nieuws.



Momenteel is reizen niet toegestaan in ons land en het is nog niet duidelijk wanneer onze grenzen weer open gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zal dat ten vroegste op 8 juni zijn, wanneer een nieuwe fase ingaat van het afbouwplan rond de coronaregels. Vermoedelijk zal het evenwel eerst mogelijk worden om familie over de grens te bezoeken, daarna om te winkelen en pas als laatste om met vakantie te gaan.

Omzetverlies

Volgens Van Den Bosch mikt de reissector – die al aan een omzetverlies van 2 miljard euro zit – op midden juli. “Veel landen in Europa kondigden intussen al de heropening van hun grenzen aan voor internationale toeristen”, zegt hij. “De Europese Commissie pleit voor een gecoördineerde aanpak. We hopen dat we de zomer nog geheel of gedeeltelijk kunnen redden.”





Hij drukt er ook op dat vliegen nog altijd veilig is. “De lucht in het vliegtuig wordt om de 3 minuten ververst”, zegt hij. “Iedereen zit ook in dezelfde richting. Ook op de luchthaven worden maatregelen genomen, denk maar aan gezondheidschecks en het dragen van handschoenen. Dat wordt nu het nieuwe normaal.”

Het massatoerisme dat we tot nu toe kenden, zal verdwijnen volgens Van Den Bosch. “Overvolle stranden en mensen die opgepakt aan zwembaden liggen, zullen we niet meer zien. De regels van de social distancing moeten immers toegepast worden. Hotels zijn daar volop mee bezig. Zo zetten ze ook veel meer in op de smartphone om in te checken, je kamer te openen of af te rekenen.”

De sector zal ook veel meer evolueren naar reizen op maat: gepersonaliseerd en met een focus op kleinere accommodaties. All-inclusives zullen nog meer op ervaring spelen.

Toegankelijk voor iedereen?

Of reizen dan nog wel toegankelijk blijft voor iedereen? “Het lijkt logisch dat het duurder zal worden”, aldus Van Den Bosch. “Maar kerosine en olie zijn goedkoper geworden, dat zal dan weer een positief prijseffect hebben.”

De sector zou zich in het beste geval tegen eind 2023 herstellen en weer op een normaal niveau functioneren, klinkt het nog. In het worst case scenario kan dat echter 2027 worden.

