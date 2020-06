Verenigd Koninkrijk versoepelt quarantaineregels voor toeristen kv

27 juni 2020

01u27

Bron: Belga 1 Reizen In juli zullen heel wat mensen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen niet langer twee weken in quaraintaine moeten. De Britse regering maakte vrijdag bekend dat er daarover volgende week een lijst met veilige landen wordt gepubliceerd. Voor mensen uit die veilige landen zal de quaraintaine dus niet langer gelden.

Groot-Brittannië laat stap voor stap de maatregelen tegen het coronavirus los. Om te vermijden dat er nieuwe besmettingen het land zouden worden binnengebracht, moesten reizigers sinds 8 juni twee weken in quarantaine. De maatregel kreeg felle kritiek van de toeristische sector en de luchtvaartmaatschappijen.

De maatregel wordt nu dus versoepeld. Er komt daarover de komende dagen nog overleg met de betrokken landen. De Britse regering wil er ook voor zorgen dat Britten opnieuw op vakantie kunnen in diezelfde veilige landen en zou daarvoor het reisadvies aanpassen.



In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 43.000 mensen overleden aan het coronavirus, het het hoogste aantal in Europa. De lockdownmaatregelen worden voorzichtig versoepeld. Vanaf 4 juli gaan de pubs, restaurants, kapsalons, hotels en musea terug open.