Verdwaald Belgisch koppel veilig en wel teruggevonden in bossen Ligurië, helikopter ingezet

Stakings­aan­zeg­ging bij Brussels Airlines: “Niet de bedoeling om reizigers te straffen”

23 augustus Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging gestuurd naar de directie van Brussels Airlines. Dat melden de vakbonden. Een verzoeningsgesprek over de werkdruk bij het cabinepersoneel is vorige week afgesprongen. “Het is echter niet de bedoeling om de reizigers te straffen”, stelt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond.